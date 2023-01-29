Стало известно, вернется ли Зидан в "Реал"

Бывший наставник “Реала” Зинедин Зидан вряд ли вернется в мадридский клуб.

Всему виной является президент клуба Флорентино Пересе, о чем пишет RMC Sport.

По данным издания, отношения между тренером и президентом клуба были напряженными при последнем сотрудничестве.

С 2021 года Зидан и Перес практически не общались и теперь возвращение француза в клуб выглядит крайне маловероятным.

Напомним, что вместе с Зиданом “Реал” три раза выиграл Лигу чемпионов.