Стало известно, сколько "ПСЖ" заработает за матч против команды Роналду

За матч с объединённой командой двух лучших клубов Саудовской Аравии “Аль-Насра” и “Аль-Хиляля” французский “ПСЖ” получит 10 миллионов евро.

Об этом сообщает L'Équipe.

Напомним, что товарищеская игра состоится 19 января и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Как известно, этой зимой в “Аль-Наср” перебрался португальский форвард Криштиану Роналду, который будет капитаном своей команды в предстоящем матче с “ПСЖ”.