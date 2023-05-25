Стало известно, почему "Ювентус" отказался от Ди Марии

Аргентинский вингер Анхель ди Мария не будет продлевать контракт с “Ювентусом” по окончании сезона.

По данным источника, такое решение было принято руководством клуба с учетом его возраста и стоимости контракта.

Журналист Ромео Агрести подтвердил это в социальных сетях.

Таким образом, 35-летний аргентинец получит статус свободного агента ближайшим летом.