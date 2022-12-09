Стало известно, почему "Барселона" не может заявить Гави

Полузащитник “Барселоны” Гави до сих пор не заявлен за первую команду каталонцев.

Как пишет испанская пресса, это связано с финансовыми проблемами клуба.

Одно из изданий отмечает, что из-за большой зарплатной ведомости каталонцы также не смогут подписать новичков зимой.

На данный момент Гави числится как игрок резерва сине-гранатовых.

В текущем сезоне 18-летний футболист провел 14 матчей в национальном первенстве, в которых отдал 1 ассист.