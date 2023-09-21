Стало известно, кто взял на себя вину за поражение Манчестер Юнайтед

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о том, что думает об ошибке голкипера команды Андрэ Онаны в ходе матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (3:4).

Африканский страж ворот не смог как следует отбить мяч в моменте с первым взятием ворот.

После игры Онана взял на себя ответственность за поражение команды.

«Хорошо, что он принял на себя вину, но здесь речь идет о команде. Ошибки случаются, но мы должны восстановиться вместе как команда. Если один игрок сделал ошибку, это не означает, что все потеряно. Нам нужно верить в себя как команда и всегда стараться восстановиться. Сегодня вечером мы это показали», - сказал тен Хаг.

По итогам первого тайма гости проигрывали со счетом 0:2, а уже на старте второй половины забили один мяч, но тут же пропустили. Позже “МЮ” забил еще один мяч, а в компенсированное время команды также обменялись голами.

В следующем туре «Бавария» будеи играть на выезде с «Копенгагеном», в то время как «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Галатасараем». Встречи будут сыграны 10 октября.