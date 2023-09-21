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Стало известно, кто взял на себя вину за поражение Манчестер Юнайтед

Новости футбола Сегодня, 02:59
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Стало известно, кто взял на себя вину за поражение Манчестер Юнайтед Стало известно, кто взял на себя вину за поражение Манчестер Юнайтед

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о том, что думает об ошибке голкипера команды Андрэ Онаны в ходе матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (3:4).

Африканский страж ворот не смог как следует отбить мяч в моменте с первым взятием ворот.

После игры Онана взял на себя ответственность за поражение команды.

«Хорошо, что он принял на себя вину, но здесь речь идет о команде. Ошибки случаются, но мы должны восстановиться вместе как команда. Если один игрок сделал ошибку, это не означает, что все потеряно. Нам нужно верить в себя как команда и всегда стараться восстановиться. Сегодня вечером мы это показали», - сказал тен Хаг.

По итогам первого тайма гости проигрывали со счетом 0:2, а уже на старте второй половины забили один мяч, но тут же пропустили. Позже “МЮ” забил еще один мяч, а в компенсированное время команды также обменялись голами.

В следующем туре «Бавария» будеи играть на выезде с «Копенгагеном», в то время как «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Галатасараем». Встречи будут сыграны 10 октября.

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