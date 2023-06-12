Стал известен обладатель Кубка Турции

В финале Кубка Турции “Фенербахче” победил “Истанбул Башакшехир” со счетом 2:0 и стал обладателем трофея.

Победу стамбульскому клубу принес Миши Батшуайи, который сделал дубль.

“Фенербахче” выиграл Кубок Турции в восьмой раз в своей истории. Чаще трофей выигрывали только “Галатасарай” (18), “Бешикташ” (10) и “Трабзонспор” (9).

“Фенербахче” – “Истанбул Башакшехир” - 2:0 (2:0)

Голы: Батшуайи, 1 - 1:0, Батшуайи, 29 - 2:0

“Фенербахче”: Эгрибаят, Азиз, Салаи, Луан Перес, Гюлер (Яндаш, 90), Кахведжи (Росси, 84), Арао, Зайц (Осейи-Сэмюэл, 75), Кадиоглу, Валенсия (Юксек, 75), Батшуайи (Дурсун, 90).

“Истанбул Башакшехир”: Шенгезер, Лео Дуарте, Туба (Алексич, 78), Эркин (Лукас Лима, 34), Тюрюч (Озбайраклы, 85), Гюрлер (Янузай, 34), Биглия (Карцев, 34), Озджан, Шахинер, Жоао Фигейредо, Кени.