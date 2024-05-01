Слот определился с первым трансфером после назначения в Ливерпуль

Нидерландец Арне Слот, который, согласно информации всех ведущих футбольных инсайдеров, летом станет новым главным тренером Ливерпуля, определился, какого он игрока он хочет видеть в команде первым новичком после своего назначения.

Как сообщает Daily Mail, Слот будет просить руководство Ливерпуля купить центрального полузащитника Аталанты Тена Копмейнерса. Ожидается, что клуб из Бергамо будет просить за него около 50 миллионов евро.

Слот отлично знаком в возможностями Копмейнерса, поскольку работал с ним в качестве главного тренера АЗ Аалкмар.

Отмечается, что если Ливерпуль не сможет договориться с хавбеком Аталанты, подписание нового опорного полузащитника все равно будет приоритетом для клуба на лето.

Копмейнерс ранее уже заявлял, что планирует покинуть Аталанту. Основным претендентом на него называли Ювентус.

В текущем сезоне на счету 26-летнего хавбека 14 голов и 5 ассистов в 43 матчах во всех турнирах.