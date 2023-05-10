Скончался легендарный футболист: он играл на 5-ти чемпионатах мира

Бывший голкипер сборной Мексики Антонио Карбахаль скончался в возрасте 94 лет.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, легендарный футболист умер в мексиканском городе Гуанахуато,

Карбахаль был первым футболистом в истории, который успел сыграть на пяти чемпионатах мира. Он участвовал на чемпионатах, которые проходили в Бразилии, Швейцарии, Швеции, Чили и Англии с 1950 по 1966 годы.

В настоящее время только пять игроков сумели повторить этот рекорд - Криштиану Роналду, Лионель Месси, Рафаэль Маркес, Андрес Гуардадо и Лотар Маттеус.