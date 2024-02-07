EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Сколько зарабатывает Мохамед Салах?

Сколько зарабатывает Мохамед Салах?

Новости футбола Сегодня, 03:09
Матвей Козак эксперт Dailysports Матвей Козак
Сколько зарабатывает Мохамед Салах? Сколько зарабатывает Мохамед Салах?

Мохамед Салах ныне является чуть ли не главной звездой африканского футбола. Его выступления за Ливерпуль и сборную Египта действительно привлекают к себе внимание все большего и больше количества фанатов. Не мудрено, что такой уровень игры и должен оцениваться соответствующе.

Многое о доходах «фараона» мы можем узнать из анализаTheGuardian исследования Гарвардской школы бизнеса, которое базируется на переговорах о новом контракте египтянина со «сказуерами», которое он подписал в июле 2022 года.

Здесь присутствуют слова агента Салаха Рами Аббаса Иссы, которые мы не можем упустить:

«Если мы найдем способ заставить Ливерпуль согласиться на ту зарплату, которую мы планируем, и если Мохамед будет выступать на том уровне, которого он достигал в прошлые сезоны, томы консервативно ожидаем, что общая сумма, получаемая Мохамедом и компаниями, предоставляющими ему права на имидж, в течение следующих нескольких лет от его игрового контракта и контрактов на права на имидж, составит от 54 до 62 млн евро в год».

ПорталCapologyже даёт нам несколько другую цифру – немного более 11 миллионов евро в год по новому контракту с Ливерпулем. К слову, только придя в команду в 2017 году, Салах получал 4,5 миллиона евро в год с вычетом налогов, но уже в следующем сезоне зарплатная часть контракта была предусмотрена и до 2022 года египтянин получал в районе 7 миллионов евро.

Как признается Исса, благодаря Ливерпулю Салах стал получать больше не только от самого клуба, но и от спонсоров.Источники в клубе считают, что он зарабатывает больше на третьих лицах, таких как его коммерческие связи с Adidas, Александрийским банком в Египте, PepsiCo, Gucci,Vodafone Egypt, Falken Tires, Uberибрендом недвижимости Mountain View.

«Сейчас сумма спонсорских контрактов Мохамеда составляет отчетырех до семи миллионов евро - его переход в Ливерпуль стал переломным моментом», - говорит Аббас, давая понять, что успешное сотрудничество Салаха с клубом не только привело к заключению выгодного игрового контракта, но и способствовало развитию других источников дохода. Нет ничего удивительного в том, что Салах, помогая Ливерпулю добиваться успехов и становиться более заметным, может стать причиной бонусов в его сделках вне клуба.

Всего же за 2023 год Салах заработал 53 миллиона долларов, что позволило ему занять 23 место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes. Из всех 53 миллионов 35 были получены от выступлений на поле, а 18 – вне поля, что включает в себя такие виды заработка, как спонсорские сделки, гонорары за выступления, памятные вещи, лицензионные доходы, а также прибыль от предприятий, в которых он имеет значительные доли.

Как и большинство известных африканских футболистов, не забывает Салах и о своих земляках. Салах - филантроп, он много занимается благотворительностью, построил в Египте больницу, помогал в организации пунктов питания при муниципалитете и первого в городе отделения скорой помощи.

Он тратит от 2000 до 2500 фунтов стерлингов в месяц, чтобы помочь нуждающимся в своей стране.

Доходы Салаха могут только вырасти, ведь саудовский Аль-Иттихад готов отдать за египтянина Ливерпулю 200 миллионов долларов. Не удивительно, что и финансовые условия Мохамеда в Саудовской Аравии могут быть куда лучше, чем на Туманном Альбионе. Но всё зависит от самого «фараона», ведь ранее от ближневосточных предложений он отказывался.

Зарплата Салаха (согласно порталу Capology)

  • В год: 11 млн
  • В месяц: 916.6 тыс€
  • В неделю: 229.1 тыс€
  • В день: 32.7 тыс€
  • В час: 1364€
  • В минуту: 22 €
  • В секунду: 0.37 €
Связанные команды и лиги
Ливерпуль Египет
Популярные новости
Дани Алвес дал показания в обвинении о сексуальном насилии. Вот его полное заявление Новости футбола Сегодня, 17:56 Дани Алвес дал показания в обвинении о сексуальном насилии. Вот его полное заявление
Кубок африканских наций. Определились два финалиста турнира Новости футбола Сегодня, 17:17 Кубок африканских наций. Определились два финалиста турнира
Переигровка Кубка Англии. Челси без лишних проблем прошел в следующий раунд Новости футбола Сегодня, 16:54 Переигровка Кубка Англии. Челси без лишних проблем прошел в следующий раунд
Барселона судится с российским клубом из-за трансфера бразильского футболиста Новости футбола Сегодня, 16:41 Барселона судится с российским клубом из-за трансфера бразильского футболиста
ВИДЕО. В матче Нигер - Марокко забит один из самых странных голов в истории футбола Новости футбола Сегодня, 15:46 ВИДЕО. В матче Нигер - Марокко забит один из самых странных голов в истории футбола
Один из лучших гольфистов в истории примет участие в турнире, который пройдет на следующей неделе Новости гольфа Сегодня, 14:27 Один из лучших гольфистов в истории примет участие в турнире, который пройдет на следующей неделе
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:56 Дани Алвес дал показания в обвинении о сексуальном насилии. Вот его полное заявление Новости футбола Сегодня, 17:17 Кубок африканских наций. Определились два финалиста турнира Новости футбола Сегодня, 17:08 Определились финальные пары КАН и Кубка Азии, Челси хочет Мичела. Daily Digest за 7 февраля Новости футбола Сегодня, 17:03 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:58 Слоны сильнее Леопардов. Кот-д'Ивуар стал вторым финалистом Кубка африканских наций Новости футбола Сегодня, 16:54 Переигровка Кубка Англии. Челси без лишних проблем прошел в следующий раунд Новости футбола Сегодня, 16:41 Барселона судится с российским клубом из-за трансфера бразильского футболиста Новости футбола Сегодня, 15:46 ВИДЕО. В матче Нигер - Марокко забит один из самых странных голов в истории футбола Новости футбола Сегодня, 15:44 Ключевой нападающий Жироны провел тренировку перед матчам с Реалом Новости футбола Сегодня, 15:28 Барселону ожидают кардинальные изменения состава летом
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Филадельфия Сиксерс – Голден Стэйт Уорриорз прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Баскетбол Сегодня Майами Хит – Сан-Антонио Сперс прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Баскетбол Сегодня Бостон Селтикс – Атланта Хокс прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Баскетбол 08 фев 2024 Анадолу Эфес — Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Хоккей 08 фев 2024 Финляндия – Швейцария прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Футбол 08 фев 2024 Антальяспор – Бешикташ прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 Хоккей 08 фев 2024 Чехия – Швеция прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Футбол 08 фев 2024 Аль-Наср – Аль-Хиляль прогноз и ставки на матч 8 февраля Баскетбол 08 фев 2024 Валенсия - Олимпиакос прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Баскетбол 08 фев 2024 Олимпия Милан — Реал Мадрид прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года