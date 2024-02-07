Сколько зарабатывает Мохамед Салах?

Мохамед Салах ныне является чуть ли не главной звездой африканского футбола. Его выступления за Ливерпуль и сборную Египта действительно привлекают к себе внимание все большего и больше количества фанатов. Не мудрено, что такой уровень игры и должен оцениваться соответствующе.

Многое о доходах «фараона» мы можем узнать из анализаTheGuardian исследования Гарвардской школы бизнеса, которое базируется на переговорах о новом контракте египтянина со «сказуерами», которое он подписал в июле 2022 года.

Здесь присутствуют слова агента Салаха Рами Аббаса Иссы, которые мы не можем упустить:

«Если мы найдем способ заставить Ливерпуль согласиться на ту зарплату, которую мы планируем, и если Мохамед будет выступать на том уровне, которого он достигал в прошлые сезоны, томы консервативно ожидаем, что общая сумма, получаемая Мохамедом и компаниями, предоставляющими ему права на имидж, в течение следующих нескольких лет от его игрового контракта и контрактов на права на имидж, составит от 54 до 62 млн евро в год».

ПорталCapologyже даёт нам несколько другую цифру – немного более 11 миллионов евро в год по новому контракту с Ливерпулем. К слову, только придя в команду в 2017 году, Салах получал 4,5 миллиона евро в год с вычетом налогов, но уже в следующем сезоне зарплатная часть контракта была предусмотрена и до 2022 года египтянин получал в районе 7 миллионов евро.

Как признается Исса, благодаря Ливерпулю Салах стал получать больше не только от самого клуба, но и от спонсоров.Источники в клубе считают, что он зарабатывает больше на третьих лицах, таких как его коммерческие связи с Adidas, Александрийским банком в Египте, PepsiCo, Gucci,Vodafone Egypt, Falken Tires, Uberибрендом недвижимости Mountain View.

«Сейчас сумма спонсорских контрактов Мохамеда составляет отчетырех до семи миллионов евро - его переход в Ливерпуль стал переломным моментом», - говорит Аббас, давая понять, что успешное сотрудничество Салаха с клубом не только привело к заключению выгодного игрового контракта, но и способствовало развитию других источников дохода. Нет ничего удивительного в том, что Салах, помогая Ливерпулю добиваться успехов и становиться более заметным, может стать причиной бонусов в его сделках вне клуба.

Всего же за 2023 год Салах заработал 53 миллиона долларов, что позволило ему занять 23 место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes. Из всех 53 миллионов 35 были получены от выступлений на поле, а 18 – вне поля, что включает в себя такие виды заработка, как спонсорские сделки, гонорары за выступления, памятные вещи, лицензионные доходы, а также прибыль от предприятий, в которых он имеет значительные доли.

Как и большинство известных африканских футболистов, не забывает Салах и о своих земляках. Салах - филантроп, он много занимается благотворительностью, построил в Египте больницу, помогал в организации пунктов питания при муниципалитете и первого в городе отделения скорой помощи.

Он тратит от 2000 до 2500 фунтов стерлингов в месяц, чтобы помочь нуждающимся в своей стране.

Доходы Салаха могут только вырасти, ведь саудовский Аль-Иттихад готов отдать за египтянина Ливерпулю 200 миллионов долларов. Не удивительно, что и финансовые условия Мохамеда в Саудовской Аравии могут быть куда лучше, чем на Туманном Альбионе. Но всё зависит от самого «фараона», ведь ранее от ближневосточных предложений он отказывался.

Зарплата Салаха (согласно порталу Capology)