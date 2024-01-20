Скандал в Серии А. Матч Удинезе - Милан останавливали из-за расизма на трибунах

Скандалом был омрачен матч 21-го тура Серии А между Удинезе и Миланом.

В первом тайме поединка голкипер россонери Марк Меньян стал жертвой расистских выкриков в свой адрес с трибуны фанатов Удинезе.

Меньян сообщил об этом судье, после чего поединок был приостановлен на несколько минут. Раздосадованный вратарь Милана решил покинуть поле, его примеру последовали и партнеры по команде.

Несколько минут россонери провели в подтрибунном помещении, уговаривая своего вратаря вернуться в игру. Когда все участники матча вернулись на поле, поединок был возобновлен.