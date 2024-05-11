Челси совершил камбек с Ноттингем Форест, перевернув матч за две минуты

В матче предпоследнего тура английской Премьер-лиги Челси отправился в гости к Ноттингем Форест. «Синие» не оставляют надежды побороться за место в еврокубках, а «лесники» в шаге от того, чтобы сохранить прописку в элите на следующий сезон.

Начался матч с гола Челси, который открыл счет благодаря действиям Палмера и Мудрика. Правда через несколько минут хозяева восстановили паритет. После подачи со штрафного отличился Вилли Боли. Гости больше владели мячом, но Форест периодически отвечали опасными моментами у ворот Петровича.

На 75-й минуте Хадсон-Одои вывел “лесников” вперед. Но Челси не только отыгрался, а и вышел вперед с 80-й по 82-ю минуты.

Сперва Стерлинг сравнял счет, а затем Джексон с передачи вернувшегося после травмы Джеймса принес “пенсионерам” волевую победу.

Челси с 57 очками продолжает борьбу с Ньюкаслом и Манчестер Юнайтед, а также сохраняет шансы на попадание в еврокубки по итогам сезона. Ноттингем удержал 17-ю позицию и на три очка опережает Лутон Таун.

Ноттингем Форест — Челси — 2:3

Голы: Боли, 16, Хадсон-Одои, 75 — Мудрик 8, Стерлинг, 80, Джексон, 82