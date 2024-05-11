Коул Палмер повторил достижение легендарных Лампарда и Дрогба
Новости футбола Сегодня, 13:33
Фото: Getty Images
Челси играет матч 37-го тура Премьер-лиги против Ноттингем Форест.
В первом тайме Михаил Мудрик вывел “пенсионеров” вперед, ассистировал ему Коул Палмер. В этом розыгрыше АПЛ на счету лидера “синих” уже 21 гол и 10 результативных передач.
Интересно, что Палмер стал только третьим игроком в истории Челси, забившим 20+ голов и отдавшим 10+ результативных передач в одном сезоне Премьер-лиги легендарных после Фрэнка Лампарда (22 гола, 14 передач) и Дидье Дрогба (29 голов, 14 передач) в кампании 2009/10.
Во всех турнирах в этом сезоне на счету 22-летнего англичанина 26 голов и 14 ассистов в 46 матчах.
Напомним, что Палмер перешел в Челси летом 2023 года из Манчестер Сити. Пенсионеры заплатили за игрока 47 миллионов евро.
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