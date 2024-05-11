Коул Палмер повторил достижение легендарных Лампарда и Дрогба

Челси играет матч 37-го тура Премьер-лиги против Ноттингем Форест.

В первом тайме Михаил Мудрик вывел “пенсионеров” вперед, ассистировал ему Коул Палмер. В этом розыгрыше АПЛ на счету лидера “синих” уже 21 гол и 10 результативных передач.

Интересно, что Палмер стал только третьим игроком в истории Челси, забившим 20+ голов и отдавшим 10+ результативных передач в одном сезоне Премьер-лиги легендарных после Фрэнка Лампарда (22 гола, 14 передач) и Дидье Дрогба (29 голов, 14 передач) в кампании 2009/10.

Во всех турнирах в этом сезоне на счету 22-летнего англичанина 26 голов и 14 ассистов в 46 матчах.

Напомним, что Палмер перешел в Челси летом 2023 года из Манчестер Сити. Пенсионеры заплатили за игрока 47 миллионов евро.