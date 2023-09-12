Шотландия - Англия: где и когда смотреть онлайн матч

Обе британские национальные сборные провели всего по одному официальному матчу в сентябре. Ещё один слот для игр команды решили посвятить спаррингу друг с другом.

Матч между Шотландией и Англией состоится в Глазго на стадионе “Хэмпден Парк”. Начало встречи в 20:45 по среднеевропейскому времени.

Ниже мы подготовили для вас информацию, где можно увидеть этот поединок в разных странах мира.