Шотландия - Англия: где и когда смотреть онлайн матч
Новости футбола Сегодня, 07:44
Шотландия - Англия: где и когда смотреть онлайн матч
Обе британские национальные сборные провели всего по одному официальному матчу в сентябре. Ещё один слот для игр команды решили посвятить спаррингу друг с другом.
Матч между Шотландией и Англией состоится в Глазго на стадионе “Хэмпден Парк”. Начало встречи в 20:45 по среднеевропейскому времени.
Ниже мы подготовили для вас информацию, где можно увидеть этот поединок в разных странах мира.
- Армения - Fast Sports 2
- Болгария - Play Diema Xtra, Diema Sport 2
- Израиль - Sport 3
- Латвия - Viaplay Latvia
- Литва - Viaplay Lithuania
- Польша - Polsat Sport Premium 3
- Украина - MEGOGO Football 4
- Эстония - Viaplay Estonia
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