Шевченко высказался о трансфере Мудрика в "Челси"

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко выразил мнение о переходе Михаила Мудрика в "Челси".

Он считает, что это инвестиция в будущее клуба, так как Мудрик еще очень молод и только начинает свой путь в футбольной карьере.

“Это правильное решение клуба, который верит в талант игрока и заключил с ним долгосрочный контракт. Для Мудрика важно быстро адаптироваться в новой команде и стране, и поэтому ему поможет погружение в культуру, изучение языка и общение с одноклубниками", - сказал он.

Также Шевченко добавил, что "Челси" должен быть терпелив с Мудриком и верить в его талант, чтобы он смог проявить себя в долгосрочной перспективе.