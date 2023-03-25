Шевченко высказался о трансфере Мудрика в "Челси"
Новости футбола Сегодня, 04:25
Фото: твиттер Челси
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко выразил мнение о переходе Михаила Мудрика в "Челси".
Он считает, что это инвестиция в будущее клуба, так как Мудрик еще очень молод и только начинает свой путь в футбольной карьере.
“Это правильное решение клуба, который верит в талант игрока и заключил с ним долгосрочный контракт. Для Мудрика важно быстро адаптироваться в новой команде и стране, и поэтому ему поможет погружение в культуру, изучение языка и общение с одноклубниками", - сказал он.
Также Шевченко добавил, что "Челси" должен быть терпелив с Мудриком и верить в его талант, чтобы он смог проявить себя в долгосрочной перспективе.
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