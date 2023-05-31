Шевченко и Зинченко сыграют в благотворительном матче

Звезды украинского футбола Андрей Шевченко и Александр Зинченко сыграют в благотворительном матче в Англии.

Как сообщает BBC, в товарищеской игре примут участие знаменитости и лучшие современные футболисты.

Команды сыграют в желтых и синих формах, а их составы объявят ближе к дате игры, которая состоится 5 августа на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

Напомним, что Шевченко сейчас остается без работы, в то время как Зинченко провел 27 матчей за "Арсенал" в АПЛ и забил один гол.