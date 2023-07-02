"Шахтер" принял решение о будущем Богдана Михайличенко

Донецкий “Шахтер” не будет выкупать трансфер украинского защитника брюссельского “Андерлехта” Богдана Михайличенко, сообщает Voetbal Nieuws.

По сведениям источника, руководство украинского клуба приняло решение отказаться от дальнейшего сотрудничества с игроком. Таким образом, украинец вернется в бельгийский клуб, с которым у него действует контракт до лета 2024 года.

В минувшем сезоне 26-летний Михайличенко провел за “Шахтер” 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.