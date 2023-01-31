“Севилья” усилила состав хавбеком “Марселя” Папом Гуйе.

На сайте испанского клуба сообщили, что речь идет об аренде футболиста до конца сезона.

При этом стороны не включили в контракт условие об обязательном выкупе футболиста.

Отметим, что в этом розыгрыше чемпионата Франции африканец провел 14 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.