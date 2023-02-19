"Севилья" упустила победу в Мадриде

В матче 22-го тура чемпионата Испании “Райо Вальекано” на своем поле сыграл вничью с “Севильей”.

На 29-й минуте счет открыл Сусо, но в середине второго тайма счет сравнял Флориан Лежен.

“Севилья”, набрав 25 очков, вышла на 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги. “Райо Вальекано” с 34 очками остался на шестой позиции.

“Райо Вальекано” – “Севилья” - 1:1 (0:1)

Голы: Сусо, 29 - 0:1, Лежен, 65 - 1:1

“Райо Вальекано”: Димитриевски, Балиу, Лежен, Катена, Фран Гарсия, Паласон, Гарсия, Трехо (де Томас, 66), Комесанья, Оскар Валентин, Камельо (Унаи Лопес, 78).

“Севилья”: Буну, Монтьель (Хиль, 63), Фернандо, Теллес, Ньянзу, Акунья, Сусо, Ламела, Окампос (Эн-Несири, 76), Оливер Торрес, Гуйе, Рафа Мир (Навас, 46).