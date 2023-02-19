"Манчестер Юнайтед" с крупным счетом победил в матче АПЛ

В матче 24-го тура чемпионата Англии “Манчестер Юнайтед” на своем поле разгромил “Лестер” со счетом 3:0.

Победу манкунианцам принесли дубль Маркуса Рэшфорда и гол Джейдона Санчо.

“Манчестер Юнайтед”, набрав 49 очков, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Лестер” с 24 очками остался на 14-й позиции.

“Манчестер Юнайтед” – “Лестер” - 3:0 (1:0)

Голы: Рэшфорд, 25 - 1:0, Рэшфорд, 56 - 2:0, Санчо, 61 - 3:0

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Диогу Далот, Линделеф, Мартинес, Шоу (Уан-Биссака, 69), Забитцер (Майну, 80), Фред (Мактомини, 59), Бруну Фернандеш, Вегорст, Рэшфорд (Эланга, 69), Гарначо (Санчо, 46).

“Лестер”: Уорд, Кастань, Фас, Суттар, Кристиансен, Менди (Сумаре, 59), Мэддисон, Барнс, Дьюзбери-Холл (Тилеманс, 59), Ихеаначо (Варди, 75), Тете (Прат, 75).

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