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Севилья хочет арендовать опытного защитника Барселоны

Новости футбола Сегодня, 01:35
Севилья хочет арендовать опытного защитника Барселоны Фото: инстаграм Клемана Лангле/Автор неизвестен

“Севилья" проявляет интерес к защитнику “Барселоны” и сборной Франции Клеману Лангле, сообщает Marca.

По сведениям источника, севильский клуб хочет арендовать футболиста сроком на один год. Впрочем, проблемой может оказаться высокая зарплата француза, который получает в каталонском клубе 16 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что Лангле близок к переходу в “Аль-Наср” из Саудовской Аравии за 10 миллионов евро плюс пять миллионов евро в виде бонусов. Однако, трансфер сорвался в последний момент. Стоит отметить, что 28-летний защитник ранее уже играл за “Севилью" в сезоне-2017/2018.

Лангле выступает за “Барселону” с лета 2018 года. Он перешел в каталонской клуб из “Севильи”. Сумма трансфера составила 35 миллионов 900 тысяч евро. Всего он провел за каталонцев 160 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Лангле с 2019 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 15 матчей и забил один гол, а также получил две желтые карточки.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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