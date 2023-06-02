Сестра Неймара нашла для него неожиданный клуб

Рафаэлла Сантос, сестра нападающего ПСЖ Неймара, выразила желание убедить своего брата продолжить профессиональную футбольную карьеру в “Ботафого”.

СМИ отмечают, что Сантос давно болеет именно за этот бразильский клуб.

Она заявила, что такой трансфер порадует не только ее, но и жителей города.

Девушка уверена, что у нее есть возможность попытаться уговорить именитого футболиста.

Неймар играет за ПСЖ с 2017 года, а его контракт рассчитан до середины 2025 года.