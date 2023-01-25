Защитник “Пари Сен-Жермен” Серхио Рамос может вернуться в сборную Испании, сообщает AS.

По сведениям источника, в услугах опытного футболиста заинтересован новый главный тренер национальной команды Луис де ла Фуэнте.

Стоит отметить, что в последний раз Рамос играл за сборную в марте 2021 года.

Всего 36-летний Рамос провел за сборную Испании 180 матчей, забил 23 гола и отдал восемь результативных передач.

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