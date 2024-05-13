ФОТО. Возлюбленная пилота Формулы 1 впечатлила фанатов откровенными снимками

На недавнем Гран-при Майами гонщик команды Астон Мартин Лэнс Стролл финишировал семнадцатым, но, впечатлить фанатов удалось его возлюбленной Саре Пальяроли, которая позировала перед фотографами в новой линейке итальянского бренда нижнего белья.

28-летняя модель ранее сотрудничала с Victoria’s Secret, а теперь у себя на родине она является лицом производителя нижнего белья и купальников Yamamay, и именно её продукцию она презентовала.

Со Строллом она находится в отношениях более двух лет, а публично пара впервые появилась на людях на премьере фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Сама же Сара является моделью с подросткового возраста и уже успела посотрудничать с различными брендами, такие как Adria Beachwear и Replay Jeans.

Сын босса команды Астон Мартин дебютировал в Формуле-1 в 2017 году, войдя в историю, как второй самый молодой пилот, который стартовал в гонке и занял место в подиуме.