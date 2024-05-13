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Челси может обойтись и без распродажи летом. Клуб проворачивает элегантную схему

Новости футбола Сегодня, 07:49
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Челси может обойтись и без распродажи летом. Клуб проворачивает элегантную схему Челси может обойтись и без распродажи летом. Клуб проворачивает элегантную схему

В последнее время много говорится о распродаже состава в Челси, чтобы клуб вписался в финансовый фейр-плей. Но, как оказалось, «пенсионеры» нашли и другой способ, как без лишних проблем обогатить себя на несколько сотен миллионов фунтов и закрыть все недочёты.

Согласно британским реестрам, Челси пытается продать свою тренировочную базу в Кобхэме. Что примечательно, сделка проходит по внутренним компаниям лондонского клуба и именно на этом базируется уверенность юристов «синих», которые полагают, что сумма в 100-150 миллионов фунтов стерлингов покроет большинство дыр в финансовом фейр-плей.

Проблема в том, что Челси никогда подобающим образом не обновлял земельные кадастры, и тренировочная база принадлежит компании Chelsea Training Ground Limited, которая была распущена в 2015 году. Таким образом, возникает юридическая коллизия, которая в британском законодательстве имеет термин «bona vacantia» (то есть, когда собственность не имеет владельца).

На это сейчас брошены усилия клубных юристов, чтобы исправить этот недочёт и провести непосредственную продажу базы в Кобхэме внутри клуба. Пока остаётся неизвестным, одобрит ли эту сделку для увеличения прибыли Челси АПЛ и можно ли вследствие этой схемы получить сумму, которой будет достаточно для того, чтобы избавиться от проблем с финансовым фейр-плей.

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