“Реал” и “Барселона” стали официальными владельцами бренда “Эль класико”.

Как пишет Sport.es, испанские клубы пытались зарегистрировать бренд еще в 2017 году, но у них это не получалось.

Это сделано для того, чтобы Ла Лига не зарабатывала на противостоянии “Барселоны” и “Реала” в ущерб самим командам.

Теперь же у грандов испанского футбола есть право забирать всю прибыль от товарищеских матчей или открыть совместный бизнес-рынок с брендом.