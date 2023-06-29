Сборную Саудовской Аравии возглавит известный португальский тренер

Главный тренер стамбульского “Фенербахче” Жорже Жезуш возглавит сборную Саудовской Аравии, сообщает UOL.

По сведениям источника, португальский специалист подпишет с саудовской национальной командой контракт до лета 2026 года. Зарплата специалиста составит 10 миллионов евро в год и он станет самым высокооплачиваемым тренером сборной в мире.

68-летний Жезуш тренирует “Фенербахче” с 2022 года. Ранее он работал с такими известными клубами, как “Брага”, “Бенфика”, “Спортинг” и “Фламенго”.