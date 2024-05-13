"У нас есть один вариант - выиграть игру", - главный тренер Ман Сити о матче с Тоттенхэмом

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился своими мыслями перед матчем против Тоттенхэма.

По словам испанского специалиста, у Горожан есть только один вариант - выиграть эту игру. Однако, он отмечает, что Манчестер Сити не станет победителем Премьер-лиги, даже если они выиграют у Тоттенхэма.

Матч между Ман Сити и Шпорами состоится во вторник, 14 мая, и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени. Эта встреча состоится в рамках перенесенного матча 34 тура. Команда Dailysports подготовила для вас информацию о том, где и когда смотреть.

Напомним, что будущее Гвардиолы в Ман Сити еще не определено до конца. Сейчас он связан контрактом со своим клубом до июля 2025 года. А вот что будет дальше - составляет для общественности большую загадку. Руководство «горожан» отчаянно хочет продлить пребывание испанского специалиста в Манчестере, но они понимают, что окончательное решение будет за Гвардиолой.