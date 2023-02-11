Сборная Мексики получила нового главного тренера.

Командой будет руководить 50-летний аргентинец Диего Кокка, который покинул мексиканский клуб “Тигрес”.

Интересно, что на прошлом месте работы Кокка провел лишь один месяц.

Под руководством аргентинца команда провела всего пять матчей.

Сборная Мексики осталась без главного тренера после ЧМ-2022, где не смогла выйти из группы.