Сборная Германии победила в первом матче после увольнения главного тренера

Германия провела второй матч подряд. В этот раз соперником Бундестим была сборная Франции. Матч проходил на стадионе Боруссии Дортмунд Сигнал Идуна Парк.

Хозяева прекрасно приступили к игре. Уже на четвёртой минуте Томас Мюллер открыл счет в матче и вывел Германию вперед. Немцы в дальнейшем прессинговали и хотели удвоить преимущество. Ближе к концу тайма Франция выровняла ситуацию, но забить не смогли.

Во втором тайме Германия немного больше контролировала матч, но Франция была острее. На 87-й минуте хозяева поймали французов на контратаке и Лерой Сане забил второй мяч Бундестим. Через две минуты тот же Санэ забил игрока Франции в своей штрафной и Гризман сократил отставание. Однако на большее время французам не хватало.

Германия одержала первую победу за полгода и в первом матче без Ханси Флика.

Еще одна топ-сборная проводила товарищеский матч. Англия встретилась с Шотландией.

Англичане без проблем разобрались с шотландцами. На 32-й минуте Фоден открыл счет, на 35-й минуте Беллингем удвоил преимущество. Во втором тайме Хари Кейн забил третий гол Англии. Шотландия смогла ответить, но не без помощи защитника англичан Хари Магвайера, отличившегося автоголом.

Товарищеские матчи