“Саутгемптон” завершил трансфер 20-летнего аргентинского полузащитника “Расинга” Карлоса Алькараса.

Об этом сообщает сайт аргентинского клуба.

Ожидается, что за молодого игрока “Расинг" получит 13,65 миллиона евро.

В контракте также прописано, что 15% от суммы перепродажи игрока в будущем также перейдут аргентинскому клубу.

На протяжении прошлого года Алькарас провел 25 матчей в чемпионате Аргентины и забил 6 мячей.