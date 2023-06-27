Руководство "Тоттенхэма" приняло решение по Харри Кейну

Лондонский “Тоттенхэм” не продаст нападающего Харри Кейна в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.

По сведениям источника, президент английского клуба Дэниэл Лэви не собирается расставаться с форвардом, которым интересуется “Бавария”. Клуб надеется продлить с футболистом контракт, который действует до лета 2024 года. Если игрок откажется от продления контракта, то через год он сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В минувшем сезоне 29-летний Кейн провел за “Тоттенхэм” 49 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал пять результативных передач.