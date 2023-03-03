Руководство "Челси" сделало предупреждение главному тренеру
Новости футбола Сегодня, 13:30
Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен
Руководство “Челси” пока не собирается увольнять главного тренера Грэма Поттера, но сделало ему важное предупреждение, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, боссы английского клуба требуют от наставника добиться положительного результата в ближайшем матче против “Лидса” в чемпионате Англии (4 марта) и в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской “Боруссией” (7 марта). Если результат окажется отрицательным, то руководство “Челси” может задуматься о смене тренера.
Напомним, что “Челси” в первом матче проиграл “Боруссии” со счетом 0:1. В чемпионате Англии “аристократы” занимают лишь 10-е место.
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