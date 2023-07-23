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Руководитель "Сассуоло" назвал причину отказа продавать игрока в клуб из россии

Новости футбола Сегодня, 07:43
Руководитель "Сассуоло" назвал причину отказа продавать игрока в клуб из россии Фото: инстаграм Рожерио/Автор неизвестен

Директор “Сассуоло” Джованни Карневали рассказал, почему клуб принял решение об отказе продавать бразильского защитника Рожерио в спартак из страны-террориста.

“Переговоры о переходе Рожерио вел его агент. Мы получили очень серьезное предложение в размере восьми миллионов евро. Но мы хорошо все обдумали и решили отказать. Причина проста - мы не хотим иметь дело с русскими. Даже если в этом случае мы потеряем Рожерио бесплатно в 2024 году. Это не означает, что мы не продадим его в другой клуб”, - приводит слова Карневали La Gazzetta dello Sport.

25-летний Рожерио является воспитанником “Интернасьонала”. Зимой 2016 года он перешел в “Сассуоло”. Сумма трансфера составила 2,45 миллионов евро. Спустя полгода футболист перешел в “Ювентус” за два миллиона евро. Летом 2019 года Рожерио вернулся в “Сассуоло”, который заплатил за него уже семь миллионов евро. Всего он провел за итальянский клуб 156 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал девять результативных передач.

Рожерио в 2017 году играл за молодежную сборную Бразилии. Он провел за бразильскую команду четыре матча, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи, а также получил одну желтую карточку. Кроме того, Рожерио провел один матч за олимпийскую сборную Бразилии.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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