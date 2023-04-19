Розыгрыш Ла Лиги могут приостановить из-за бойкота судей

Судьи Ла Лиги и Сегунды рассмотрят возможность организации бойкота турниров в ответ на критику и враждебность в адрес арбитров.

Это может привести к приостановке испанских чемпионатов, таких как Ла Лига и Сегунда.

Встреча арбитров произойдёт в связи с нападением на судью Антонио Позо в Сеуте, а также в ответ на антиарбитражную вражду.

На данный момент в Ла Лиге лидирует “Барселона”, которая опережает “Реал” на 11 очков.