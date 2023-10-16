Роналду забил 40-й гол в 2023 году

Сборная Португалии проводит матч восьмого тура квалификации на Чемпионат Европы-2024. На этот раз они отправились в гости к Боснии и Герцеговине.

Криштиану Роналду продолжает забивать за сборную. На пятой минуте он открыл счет, реализовав пенальти. К слову, это 160-й гол португальца с одиннадцатиметровой точки. Также это 126-й гол Роналду за сборную.

На 20-й минуте Криштиану удвоил преимущество Португалии, оформив дубль с передачи Жоау Феликса. Таким образом, Роналду забил свой 127-й гол за национальную команду.

В общей сложности, для легендарного футболиста это 40-й гол в 2023 году. 31 гол он забил в Аль-Насре, девять за сборную. Также он оформил восемь ассистов.