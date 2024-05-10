Василий Ломаченко — Джордж Камбосос прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Василий Ломаченко Коэф.: 1.55 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

12 мая в Перте (Австралия) состоится вечер бокса компании Top Rank, где главным поединком будет бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе (до 61,2 кг) между украинским боксером Василием Ломаченко и австралийцем Джорджем Камбососом-младшим. Начало боя запланировано на 05:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Василий Ломаченко

С мая прошлого года Василий Ломаченко не выходил на ринг, после того как проиграл Девину Хэйни в бою за титул абсолютного чемпиона легкого веса спорным решением судей. В 2023 году он провел всего один поединок, а в 2022 году сразился с Джемейном Ортисом, одержав победу по очкам. В 2021 году он победил Масаиоши Накатани и Ричарда Комми.

Эта серия из трех побед пришлась после его второго поражения в октябре 2020 года от Теофимо Лопеса. Ломаченко - двукратный олимпийский чемпион, бывший чемпион мира в легком весе и экс-чемпион в полулегком и втором полулегком весе.

Джордж Камбосос

В 2021 году Джордж Камбосос совершил сенсацию, победив Теофимо Лопеса и, фактически, став абсолютным чемпионом в легком весе. Однако из-за решения WBC ввести "фрайчайзинговый" титул, на кону были только три из четырех престижных поясов.

Несмотря на это, Камбосос не искал легких соперников и сразу согласился на поединок с Девином Хэйни, владельцем пояса WBC. Они встретились дважды в 2022 году в Австралии, и оба раза Хэйни уверенно одержал победу. После этого Камбосос вернулся в июле 2023 года и, можно сказать, не впечатлил в своем поединке против Макси Хьюза, победив его спорным решением судей.

Интересные факты и личные встречи

Василий Ломаченко (17-3, 11 KO)

Джордж Камбосос (21-2, 10 KO)

Василий Ломаченко — Джордж Камбосос Прогноз

После удивительной победы Камбососа над Лопесом некоторые начали переоценивать его способности, но бои с Хэйни вернули всё на свои места. Камбосос - хороший боксёр, но не супер. Ломаченко, хоть и долго отсутствовал на ринге, но его опыт и класс не вызывают сомнений. Ставлю на победу украинца по очкам.

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