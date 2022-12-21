Роналду предлагали середняку Бундеслиги

Директор “Айнтрахта” Аксель Хеллман сообщил, что прошлым летом клубу предлагали подписать португальского нападающего Криштиану Роналду.

"Нам его тоже предлагали. Да, даже нам его предлагали!" – сказал Хеллман в документальном фильме DAZN.

Напомним, что минувшим летом Роналду стремился покинуть “Манчестер Юнайтед”, чтобы перейти в клуб участвующий в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне “Айнтрахт” занял 11-е место в чемпионате Германи, но выиграл Лигу Европы и благодаря этому получил путевку в Лигу чемпионов.

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