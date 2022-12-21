"Он просто другой". Руни сравнил Месси и Роналду

Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни поделился мнением об аргентинском нападающем Лионеле Месси и португальском форварде Криштиану Роналду.

“Я с уважением отношусь к Роналду. Я понимаю людей, которые называют его лучшим. А Месси он просто другой. Я несколько раз играл против него, и каждый раз он контролировал игру, забивал голы и ассистировал партнерам. К нему невозможно было приблизиться. Он всегда контролирует тебя. Если мяч у Месси, то он определяет ход игры. Против него очень сложно играть”, - приводит слова Руни The Times.

Напомним, что 35-летний Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. При этом форвард был признан лучшим игроком турнира.

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