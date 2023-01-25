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Роналду не попал в топ-50 игроков 2022 года по версии The Guardian

Новости футбола Сегодня, 15:42
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Английское издание The Guardian составило свой рейтинг лучших футболистов по итогам 2022 года. На данный момент опубликован рейтинг с 41-го по 100-е место.

Стоит отметить, что португальский нападающий “Аль-Наср” Криштиану Роналду не попал в топ-50, заняв 51-е место.

В рейтинг также попали такие известные футболисты, как:

41. Йозуа Киммих ("Бавария").

42. Давид Алаба ("Реал").

45. Орельен Тчуамени ("Реал").

46. Тео Эрнандес ("Милан").

47. Алексис Мак Аллистер ("Брайтон").

48. Родриго Де Поль ("Атлетико").

51. Криштиану Роналду ("Аль-Наср").

52. Виктор Осимхен ("Наполи").

56. Антонио Рюдигер ("Реал").

57. Рияд Марез ("Манчестер Сити").

58. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед").

60. Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль").

62. Габриэл Жезус ("Арсенал").

63. Хаким Зиеш ("Челси").

65. Маркиньос (ПСЖ).

66. Душан Влахович ("Ювентус").

69. Усман Дембеле ("Барселона").

70. Лаутаро Мартинес ("Интер").

75. Тьяго Силва ("Челси").

76. Уго Льорис ("Тоттенхэм").

82. Дарвин Нуньес ("Ливерпуль").

85. Рафаэль Варан ("Манчестер Юнайтед").

89. Френки де Йонг ("Барселона").

91. Мануэль Нойер ("Бавария").

93. Родриго Гоэс ("Реал").

98. Лерой Сане ("Бавария").

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эксперт Dailysports Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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