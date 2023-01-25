В Саудовской Аравии оценили эффект от переезда в страну Роналду

Игрок “Аль-Иттифака” Марсель Тиссеран рассказал о том, как ему игралось в матче против португальца Криштиану Роналду, который выступает за “Аль-Наср”.

По словам Тиссерана, игра была непростой, а сам португалец выглядел на поле очень достойно.

“Вокруг нас быстро поднялся ажиотаж из-за Роналду. Было волнение, которое возрастало по мере приближения игры. Мы понимали, что вокруг чемпионата что-то происходит. Наши матчи транслируют по всему миру, и мне это нравится, я надеюсь, что так будет продолжаться и что впереди нас многое ожидает”, - сказал он.