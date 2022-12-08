Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду хотел уехать с ЧМ-2022 перед матчем 1/8 со Швейцарией (6:1).

О таких действиях португалец задумался после того как узнал, что он не выйдет в стартовом составе на эту игру.

В итоге Роналду появился на поле на 73-й минуте и результативными действиями в этой игре он не отметился.

Издание Record пишет, что капитан португальцев был очень близок к тому, чтобы поехать домой.

Напомним, что в четвертьфинале турнира португальцы сыграют против Марокко.