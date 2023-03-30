Роналду хотел стать капитаном "МЮ", но ему отказали

Криштиану Роналду хотел стать капитаном "Манчестер Юнайтед" после возвращения в команду в 2021 году.

Как сообщает ESPN, тогда португалец просил исполняющего обязанности главного тренера Ральфа Рангника назначить его на эту роль.

Просьба Роналду не была удовлетворена, а Рангник выбрал Харри Магуайра.

Отметим, что после прихода в команду Эрика тен Хага повязка также осталась у англичанина.