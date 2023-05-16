Роналдо пожаловался на судейство в Испании

Президент испанского клуба "Вальядолид", легендарный футболист Роналдо, высказал свое мнение о судействе в Ла Лиге.

По его словам, ошибки арбитров могут серьезно навредить будущему его команды.

"Мы долгое время молчали, но время пришло. Футбол - это профессиональный вид спорта, и нам нужно понимать причину некоторых решений судей. Ошибки судей могут оказать серьезное влияние на результаты сезона. Но наша команда будет продолжать бороться, потому что мы - "Вальядолид". Мы боремся до конца, мы не позволим другим лишить нас этого ", - написал Роналдо в своем сообщении в социальных сетях.

За 4 тура до конца сезона "Вальядолид" находится на 17-м месте в таблице Ла Лиги.