"Рома" попытается сохранить Дибалу в команде

Аргентинский нападающий Пауло Дибала получит новый контракт от “Ромы”.

Как пишет источник, в клубе готовы повысить зарплату форварда с 4,2 млн евро до 6 млн евро.

Кроме того, из соглашения будет удален пункт про отступные за футболиста в 12 млн евро для иностранных клубов и 20 млн евро для итальянских.

Отметим, что в текущем розыгрыше Серии А аргентинский футболист провел за “Рому” 12 матчей, в которых забил 7 голов.