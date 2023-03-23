Родригес поделилась историей знакомства с Роналду

Джорджина Родригес поделилась историей знакомства с португальским футболистом Криштиану Роналду.

По ее словам, они встретились в магазине одежды, где она работала, когда Роналду пришел покупать вещи.

Девушка влюбилась в футболиста с первого взгляда, но они почти не разговаривали в первый раз.

“Мы почти не говорили, я обслуживала клиентку. И когда я уходила, Криштиану вошел. У меня были бабочки в животе”, - сказала она.

Позже они встретились на модном мероприятии и начали общаться.