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Роберто Манчини нашел новую работу после ухода из сборной Италии

Новости футбола Сегодня, 05:00
Роберто Манчини нашел новую работу после ухода из сборной Италии Фото: инстаграм Роберто Манчини/Автор неизвестен

Бывший главный тренер сборной Италии Роберто Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба Федерации футбола Саудовской Аравии в твиттере.

Итальянский специалист подписал с саудовской федерацией футбола контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Зарплата итальянца в сборной Саудовской Аравии составит 20 миллионов евро в год.

Напомним, что ранее Манчини по собственному желанию ушел из сборной Италии. Вместо него национальную сборную возглавил Лучано Спаллетти.

58-летний Манчини возглавил сборную Италии в мае 2018 года, подписав двухлетний контракт. Под его руководством итальянская национальная команды выиграла 10 из 10 матчей в отборочном турнире чемпионата Европы-2020. В финальном турнире Евро-2020 Италия не потерпела ни одного поражения и стала чемпионом. В отборочном турнире чемпионата мира-2022 Италия заняла второе место в своей группе, а затем сенсационно проиграла в стыковом матче сборной Северной Македонии (0:1) и не сумела попасть на мундиаль.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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