"Реал" может возглавить легенда клуба

Новым главным тренером “Реала” может стать Рауль Гонсалес, который в данный момент возглавляет “Кастилью”, сообщает AS.

По сведениям источника, руководство королевского клуба рассматривает кандидатуру молодого специалиста в качестве возможной замены нынешнему наставнику Карло Анчелотти, который может возглавить сборную Бразилии.

В нынешнем сезоне “Кастилья” под руководством 45-летнего Рауля занимает 4-е место в третьем дивизионе Испании.

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