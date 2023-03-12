"Барселона" одержала тяжелую победу в Бильбао

В матче 25-го тура чемпионата Испании “Барселона” на выезде обыграла “Атлетик” со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке первого тайма забил Рафинья.

“Барселона”, набрав 65 очков, лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. “Атлетик” с 33 очками остался на девятой позиции.

“Атлетик” – “Барселона” - 0:1 (0:1)

Гол: Рафинья, 45+2 - 0:1

“Атлетик”: Агирресабала, Де Маркос (Капа, 84), Мартинес, Вивиан, Баленсиага (Берчиче, 70), Рауль Гарсия (Муниаин, 64), Дани Гарсия, Весга (Саррага, 64), Уильямс, Беренгер (Гурусета, 84), Уильямс.

“Барселона”: тер Штеген, Роберто (Фати, 84), Кристенсен, Кунде, Бальде, Бускетс, де Йонг, Гави, Левандовски, Рафинья (Алонсо, 84), Ферран Торрес (Кессиэ, 68).

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