"Севилья" обыграла аутсайдера Ла Лиги

В матче 25-го тура чемпионата Испании “Севилья” на своем поле обыграла “Альмерию” со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Лукаса Окампоса и Эрика Ламелы. У гостей отличился Серхио Акьеме.

“Севилья”, набрав 28 очков, вышла на 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги. “Альмерия” с 25 очками осталась в зоне вылета на 19-й позиции.

“Севилья” – “Альмерия” - 2:1 (1:1)

Голы: Акьеме, 2 - 0:1, Окампос, 45 (с пенальти) - 1:1, Ламела, 73 - 2:1

“Севилья”: Буну (Дмитрович, 37), Навас, Гудель, Ньянзу (Хиль, 52), Баде, Теллес (Акунья, 63), Ракитич, Окампос (Ламела, 63), Сусо (Оливер Торрес, 63), Жордан, Эн-Несири.

“Альмерия”: Фернандо, Чуми (Баптистао, 77), Эли, Бабич, Акьеме (Сентельес, 12), Эгуарас, Робертоне, Посо, Пучмаль (Портильо, 60), Суарес, Туре (Рамазани, 12; Диего Соуза, 77).

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