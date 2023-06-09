"Реал" близок к покупке испанского вратаря

Мадридский “Реал” ведет переговоры по трансферу вратаря “Хетафе” Давида Сории, сообщает Marca.

По сведениям источника, королевский клуб близок к приобретению голкипера, который может заменить украинца Андрея Лунина. Сумма возможного трансфера не разглашается.

В нынешнем сезоне 30-летний Сория провел за “Хетафе” 39 матчей во всех турнирах и пропустил 45 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.